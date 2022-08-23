«Красные зоны» в двух больницах Петербурга расширяют для детей и взрослых

Власти Петербурга продолжают расширять коечный фонд «красных зон» на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.



Еще два отделения в больнице Святого Георгия перейдут на работу с коронавирусом с 26 августа, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. Всего добавится 96 мест. Есть увеличение и по детским койкам — в больнице им. Филатова на днях добавили 50 мест.

Накануне 56 коек для приема больных с COVID-19 и пневмониями появились в Александровской больнице. А до этого еще в трех стационарах.

