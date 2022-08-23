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    COVID-19

    «Красные зоны» в двух больницах Петербурга расширяют для детей и взрослых

    2001
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    Власти Петербурга продолжают расширять коечный фонд «красных зон» на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

    Еще два отделения в больнице Святого Георгия перейдут на работу с коронавирусом с 26 августа, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. Всего добавится 96 мест. Есть увеличение и по детским койкам — в больнице им. Филатова на днях добавили 50 мест.

    Накануне 56 коек для приема больных с COVID-19 и пневмониями появились в Александровской больнице. А до этого еще в трех стационарах.

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