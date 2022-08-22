Александровская больница развернула койки для пациентов с коронавирусом и пневмониями

Власти Петербурга продолжают наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Дополнительные места развернуты в Александровской больнице.

Как сообщили в комитете по здравоохранению 22 августа, еще 56 коек для приема больных с COVID-19 и пневмониями с сегодняшнего дня появились в Александровской больнице. В последний раз число коек наращивали 18 августа — тогда добавились сразу 520 мест.

Александровская больница — один из крупнейших многопрофильных стационаров в Северо-Западном регионе. Здесь ежегодно получают лечение 95 тысяч петербуржцев и гостей города.