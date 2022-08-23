За десять дней до премьеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышел большой трейлер. Масштаб впечатляет

Трейлер начинается с кадров батальной сцены. «Мой брат отдал жизнь, сражаясь с врагами. Теперь это моя задача», — говорит, стоя над телом брата, юная Галадриэль. Она вынимает меч из рук погибшего и не расстается с оружием до конца трейлера, действие которого разворачивается то в бурном море, то в могучем лесу, то в дворцовых интерьерах, а то среди гор. Зрителю показывают захватывающие пейзажи городов с парусными кораблями и проникновенные диалоги персонажей, демонстрируя масштабность съемок.

Ролик длится почти две с половиной минуты, в нем показывают удивительных созданий и фантастических животных Средиземья, а также сцены величественной природы. В кадре появляются герои будущей саги: Дэниэл Уэйман в роли лесного отшельника, Исмаэль Крус Кордова в роли лесного эльфа Арондира, Артур Оуайн в роли принца гномов Дурина Четвертого и другие актеры. Общую сюжетную линию по трейлеру понять сложно. Ничего про метеорит, полёту которого был посвящён предыдущий трейлер , не сказано.

«Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода», — сказано в описании к видео.

Первый сезон «Властелин колец: Кольца власти» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера состоится 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю.



В сериале покажут времена за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона. Действие развернется во времена Второй эпохи и расскажет о восхождении Саурона, выковке колец власти и последнем союзе людей и эльфов.

