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    В сеть слили второй трейлер «Властелина колец: кольца власти». Фанаты гадают о метеорите над эльфами и энтами

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    В сети появился новый трейлер сериала «Властелин колец: кольца власти». Минутный ролик был слит в сеть 6 июля.

    В трейлере зрителям показывают полет метеорита. Горящее небесное тело пролетает над землями эльфов, гномов, людей, живых деревьев энтов. За ним со страхом и надеждой наблюдают главные герои будущего сериала: молодой Элронд (Роберт Арамайо), девушка-полурослик Эланор Брэндифут (Маркелла Кавена), лесной эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова).

    Поклонники саги предположили, что именно падение метеорита свяжет между собой сюжетные линии, и даже более того — что «внутри» горящего объекта может кто-то быть.

    «Властелин колец: кольца власти» снимает Amazon Studios по мотивам произведений Толкиена о Средиземье. В сериале покажут времена за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона. Действие развернется во времена Второй Эпохи и расскажет о восхождении Саурона, выковке колец власти и последним союзе людей и эльфов. В сериале будет 22 центральных персонажа, в их числе знакомые по кинотрилогии молодые Элронд и Галадриэль.

    Первый сезон, бюджет которого оценивается как минимум в 465 миллионов долларов, будет состоять из восьми эпизодов. Премьера состоится 2 сентября 2022 года.

    Первый тизер сериала вышел на канале Amazon Prime Video 19 января. Фанаты миров Толкиена яростно раскритиковали еще не вышедший сериал. Их возмутило множество деталей, не соответствующих замыслу писателя и реалиям созданного им книжного мира: короткие стрижки эльфов, неправильная одежда и аксессуары, слишком «вычищенная» и «прилизанная» картинка.

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