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    Никакой магии. Водоканал объяснил, как на Большом Конюшенном мосту появился биотуалет

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    Возникновению биотуалета на Большом Конюшенном мосту в Петербурге нашлось простое объяснение. Конструкция для неотложных дел появилась там из-за проведения ремонта.

    «Она была установлена для рабочих во время проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе у домов 21–23 на набережной Мойки. В 17:20 туалет демонтировали», — сообщили 23 августа в пресс-службе городского Водоканала.

    «Фонтанка» писала, что во вторник на проезжей части Большого Конюшенного моста в Петербурге заметили биотуалет. На «Яндекс.Картах» указано, что движение по переправе перекрыто до конца месяца, однако в момент съемки фотографий автомобили там ездили вполне активно. Желающие воспользоваться удобствами рисковали попасть под колёса по пути до нужного места.

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