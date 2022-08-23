Когда нужда зовет. На Большом Конюшенном мосту установили экстремальный туалет

В центре Петербурга установили туалет для любителей острых ощущений. Или для тех, кому приспичило настолько сильно, что они готовы рискнуть здоровьем.

На Большом Конюшенном мосту днем 23 августа корреспондент «Фонтанки» заметил биотуалет, стоящий прямо на проезжей части. Пешеходы по пути к заветной кабинке рискуют оказаться под колесами проезжающих мимо автомобилей. Тем более что, чтобы попасть в нее с тротуара, нужно либо перебраться через отделяющие ее от проезжей части перила, либо пройти несколько метров по дороге.