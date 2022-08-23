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    Когда нужда зовет. На Большом Конюшенном мосту установили экстремальный туалет

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга установили туалет для любителей острых ощущений. Или для тех, кому приспичило настолько сильно, что они готовы рискнуть здоровьем.

    На Большом Конюшенном мосту днем 23 августа корреспондент «Фонтанки» заметил биотуалет, стоящий прямо на проезжей части. Пешеходы по пути к заветной кабинке рискуют оказаться под колесами проезжающих мимо автомобилей. Тем более что, чтобы попасть в нее с тротуара, нужно либо перебраться через отделяющие ее от проезжей части перила, либо пройти несколько метров по дороге.

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    На «Яндекс.Картах» указано, что движение на мосту перекрыто до конца месяца, однако в момент съемки фотографий автомобили там ездили вполне активно. Работы, по данным ГАТИ Петербурга, ведутся на набережной Мойки, о каких-либо перекрытиях на мосту на сайте ведомства не сообщается.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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