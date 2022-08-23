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    Музыка

    В Москве отменен августовский концерт группы «Сплин»

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    Московский концерт группы «Сплин», запланированный на 26 августа на «ВЭБ-Арене», не состоится, сообщил 23 августа «Коммерсант» со ссылкой на лидера музыкального коллектива Александра Васильева.

    «И так все понятно», — прокомментировал изданию отмену выступления певец, очевидно отсылая к ситуации вокруг выступления «Сплина» на воронежском фестивале «Чернозем» и своей речи со сцены. Тогда, 21 августа, Васильев перед тем, как исполнить хит «Выхода нет», вспомнил своих коллег по сцене, которые были вынуждены уехать из страны (а среди них — «Аквариум», «Машина времени», Tequilajazzz), и выразил надежду на их возвращение. Позднее организаторы фестиваля «Чернозем» выступили с заявлением, что обращение Васильева к слушателям не было согласовано, и добавили, что якобы многие слушатели, несогласные с позицией музыкантов, расходились во время концерта.

    «Кампания против рок-музыкантов с ярко выраженной протестной позицией перешла на новый уровень, — говорится в публикации «Коммерсанта». — В своих репликах в Воронеже Александр Васильев ничего не говорил о событиях на Украине и не упоминал, в отличие от, скажем, Юрия Шевчука, главу государства». Автор статьи, известный музыкальный обозреватель Борис Барабанов, предположил, что «группу «кэнселят», по сути, за слова о настроении и эмоциях, а не о том, что является их причиной».

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