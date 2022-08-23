    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 29

    1 м/с, вос

    768мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.74eur59.53
    Орловский тоннель?«Операция «Освобождение»Последний рекорд жарыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Севастополе над морем отработали системы ПВО

    2229
    11 комментариев

    В Севастополе над морем отработали системы ПВО, которые сбили беспилотник. Об этом 23 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграме.

    Ранее Развожаев сообщил, что в городе разместят указатели к бомбоубежищам. Системы ПВО работают в городе несколько дней подряд.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close