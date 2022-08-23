В Севастополе над морем отработали системы ПВО, которые сбили беспилотник. Об этом 23 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграме.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе разместят указатели к бомбоубежищам. Системы ПВО работают в городе несколько дней подряд.