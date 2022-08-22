В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам

Указатели к бомбоубежищам поручил разместить в городе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам градоначальника, жители постоянно спрашивают, где находятся укрытия и в каком они состоянии. Последние несколько дней над городом работает система ПВО, сбиты несколько беспилотников.



По словам Развожаева, Севастополь под надежным куполом ПВО. «Поскольку у нас ещё действует «желтый уровень», на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища», — написал 22 августа губернатор в телеграм-канале и добавил, что «пусть это будет учебной тревогой».

