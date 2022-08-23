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    «Россия сделала свой выбор». Макрон призвал не идти на компромиссы с Москвой

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    Запад не должен проявлять слабость и идти на компромиссы с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал французский лидер 24 августа в ходе своего онлайн-выступления на втором саммите «Крымской платформы» (цитата по РИА Новости).

    19 августа состоялся телефонный разговор Макрона с Владимиром Путиным. Инициатором беседы стала французская сторона. В Кремле сообщили, что лидеры обсуждали ситуацию на Украине и Запорожской АЭС в частности, а также реализацию стамбульской сделки по «зерновому коридору». Позже стало известно, что президенты намерены поговорить еще раз.

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