Участников арт-группы «Явь» оштрафовали за стрит-арт про ГУЛАГ

В отношении участников коллектива были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества»). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

«У всех штраф в 500 рублей, всех отпустили. Вынесено постановление на сегодняшний день в отделении полиции, но думаю, мы его обжалуем», — рассказала Зырянова. Защитник пояснила, что в силу незначительности правонарушения постановление вынесли на месте. Штрафы выписали за нанесение надписи на стену — стрит-арта про ГУЛАГ.

Ранее в этот день стало известно о задержании художника из «Яви» Александра Воронина, а также Николая Стекольникова, журналиста Романа Шелла (ZDF) и оператора по имени Стас. Протоколы были составлены в отношении всех четверых.