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    В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь»

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    Полиция задержала участников арт-группы «Явь» в Петербурге. Об этом 23 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский. По его информации, группу обвиняют в мелком хулиганстве.

    «Раннее утро началось с присланного мне в «телеге» сообщения от арт-группы «Явь», которая сделала политический стрит-арт про ГУЛАГ. Полиция их задержала и отвезла в 77 отдел Адмиралтейского района, там находятся художник из «Яви» Александр Воронин, а также Николай Стекольников, журналист Роман Шелл (ZDF) и оператор Стас. В «Яви» говорят, что Воронина и Стекольникова обвиняют в мелком хулиганстве по административной статье, но ждут приезда сотрудников центра «Э», так как это «политическая работа», — написал парламентарий.

    Депутат добавил, что позвонил в отдел полиции, где ему подтвердили, что такие задержанные находятся у них.

    Арт-группа «Явь» регулярно рисует стрит-арт в Петербурге. Например, композицию, посвященную 8 Марта, или авангардные народные сказки в Красносельском районе.

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    Комментарии 5

    27417514823 Авг 2022 в 11:36
    давно пора
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