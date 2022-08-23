В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь»

Полиция задержала участников арт-группы «Явь» в Петербурге. Об этом 23 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский. По его информации, группу обвиняют в мелком хулиганстве.

«Раннее утро началось с присланного мне в «телеге» сообщения от арт-группы «Явь», которая сделала политический стрит-арт про ГУЛАГ. Полиция их задержала и отвезла в 77 отдел Адмиралтейского района, там находятся художник из «Яви» Александр Воронин, а также Николай Стекольников, журналист Роман Шелл (ZDF) и оператор Стас. В «Яви» говорят, что Воронина и Стекольникова обвиняют в мелком хулиганстве по административной статье, но ждут приезда сотрудников центра «Э», так как это «политическая работа», — написал парламентарий.