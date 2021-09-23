FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Авангард и народные сказки. Новый стрит-арт группы «Явь» появился в Красносельсокм районе

В Красносельском районе Петербурга, на улице Кузнецова, 12, появилась роспись со сценами из русских народных сказок и фрагментами полотен авангардистов. Изображение площадью 80 кв. м создали на шумозащитном экране, отделяющем жилые дома от проезжей части. Авторы рисунка — петербургские художники из арт-группы «Явь».

Фото: пресс-служба компании ЦДС
Фото: пресс-служба компании ЦДС
Фото: пресс-служба компании ЦДС
Фото: пресс-служба компании ЦДС
ПоделитьсяПоделиться

В создании арт-объекта принимали участие не только профессиональные художники, но и жители комплекса ЦДС «Острова». Под руководством опытных мастеров они прошли мастер-класс по созданию уличной живописи и расписали часть стены.

Как сообщила руководитель группы маркетинга компании ЦДС Наталья Кукушкина, сюжеты для росписи на улице Кузнецова выбирали сами жители через онлайн-голосование в соцсетях. В итоге со стороны детской площадки стену украсили сюжеты из русских народных сказок, а со стороны улицы — фрагменты полотен авангардистов.

— Ранее полупрозрачное ограждение детской площадки часто портили вандалы. Наши наблюдения за городом показали, что чаще всего тегами разрисовываются пустые стены, а художественные граффити остаются нетронутыми, — добавила Кукушкина. — Нам было важно преобразить жилое пространство и сделать двор заметной точкой притяжения.

— В работе на наружной стене мы обыграли супрематизм Малевича, привнеся в него эстетические тенденции 21-го века, и «срастили», казалось бы, никому не понятное элитарное искусство с обычным спальным районом, встраивая его в контекст окружающей среды, — рассказала лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина. — На работу для внутренней стены мы также вдохновлялись художником 20-го века — Кандинским и соединили несочетаемое: русские народные сказки и «высокое» искусство.

Это не первая коллаборация Группы ЦДС и арт-группы «Явь». В 2018 году сценами из романа Пушкина «Евгений Онегин» была украшена подпорная стена ЖК ЦДС «Приневский» на Русановской улице Санкт-Петербурга. В 2019 году одно из самых больших произведений уличного искусства в Санкт-Петербургской агломерации появилось в Кудрово — изображение на космическую тему площадью 300 кв. м. В этом же году паблик-арт, посвященный району Рыбацкое, появился во дворе жилого комплекса ЦДС на Караваевской улице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний