Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» в Киеве. Об этом пишет 23 августа РБК со ссылкой на YouTube-трансляцию.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он.



Недавно вице-спикер бундестага Кубикки выступил за скорейший запуск «Северного потока-2». «Газ, [поступающий по] «Северному потоку — 2», не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», — сказал он.