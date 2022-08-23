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    Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2»

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    Газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» в Киеве. Об этом пишет 23 августа РБК со ссылкой на YouTube-трансляцию.

    «Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он.

    Недавно вице-спикер бундестага Кубикки выступил за скорейший запуск «Северного потока-2». «Газ, [поступающий по] «Северному потоку — 2», не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», — сказал он.

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