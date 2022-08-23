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    Петербуржцу, изуродовавшему памятник Чернышевскому нацистской символикой, вынесли приговор

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    Искренние извинения и благотворительность помогли петербуржцу избежать серьезного наказания за вандализм.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 августа, приговор Никите Чиркову вынес мировой судья судебного участка № 117 Санкт-Петербурга.

    Его признали виновным в том, что около часа ночи 23 марта он черной краской сделал граффити на памятнике Чернышевскому — «надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику». Таким образом, он нанес Государственному музею городской скульптуры, который отвечает за памятник, ущерб в размере 28 391 рубль.

    В суде Чирков вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне, а также сделал взнос в благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России «Внимание» в размере 5 тысяч рублей.

    Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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