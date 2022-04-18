Петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому и остановку, отправили думать в СИЗО

Московский райсуд Петербурга заключил под стражу мужчину, которого подозревают в вандализме — осквернении памятника писателю Николаю Чернышевскому. Об этом 18 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



По версии следствия, в конце марта мужчина оставил на постаменте памятника граффити — «надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику». В этом усмотрели осквернение монумента, принадлежащего Государственному музею городской скульптуры.



Мужчину задержали 15 апреля. Он и защитник возражали против ареста — говорили, что подозреваемый вину признает и раскаивается, хочет возместить ущерб. Тем не менее он останется под стражей до 22 мая.

