    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    767мм

    69%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому и остановку, отправили думать в СИЗО

    1913
    7 комментариев

    Московский райсуд Петербурга заключил под стражу мужчину, которого подозревают в вандализме — осквернении памятника писателю Николаю Чернышевскому. Об этом 18 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    По версии следствия, в конце марта мужчина оставил на постаменте памятника граффити — «надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику». В этом усмотрели осквернение монумента, принадлежащего Государственному музею городской скульптуры.

    Мужчину задержали 15 апреля. Он и защитник возражали против ареста — говорили, что подозреваемый вину признает и раскаивается, хочет возместить ущерб. Тем не менее он останется под стражей до 22 мая.

    Кроме того, фигуранта также успели оштрафовать на тысячу рублей за похожий поступок: он изрисовал свастикой остановку общественного транспорта «Парк Победы».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    VVM1962
    он наверно просто Z крест на крест нарисовал, а его не поняли.
    MrPegge
    Светлые украинские эльфы за символику СССР даже на футболке штрафуют и сажают. А тут еще и вандализм. Пускай сидит, лет 5, думает.
    BobCat2
    Пока искали нацизм за границей, наши внутренние нацисты начали выходить из подполья?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний