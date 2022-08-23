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    В Петербурге меньше 8% свободных коек, почти 40 человек — на ИВЛ

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    Загрузка «красных зон» в Петербурге растет. Из 2 768 развернутых коек занято уже 2 553 — более 92%, сообщили в городском оперштабе.

    Как следует из эпидемиологической справки Смольного от 23 августа, в реанимациях с ковидом находятся 198 петербуржцев, на ИВЛ — 39. Еще 24 893 человека лечатся амбулаторно.

    Как писала «Фонтанка», по всей России рекордными темпами растет госпитализация с коронавирусом. За минувшие сутки в стране были доставлены в больницы 4 063 человека с коронавирусом. Это в 2,4 раза больше, чем накануне.

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