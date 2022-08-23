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    Водитель на ЗСД внезапно решил повернуть на съезд и поймал ехавший прямо мотоцикл

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Серьезная авария с мотоциклистом произошла на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 23 августа. Обстоятельства ее довольно тривиальны для магистралей: один из водителей в последний момент вспомнил, что ему надо на съезд. Столкновение попало на камеру видеорегистратора.

    В 11 часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на ЗСД у съезда на Краснопутиловскую улицу в южном направлении автомобиль Skoda Octavia наехал на мотоциклиста, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что мотоциклист ехал прямо в левом ряду, когда водитель легкового автомобиля справа начал резко перестраиваться влево на съезд. От удара байк отбросило в сторону, а мотоциклиста выкинуло из седла.

    В результате ДТП байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» сообщили, что пробки на ЗСД из-за аварии не было, и сейчас движение на участке полностью восстановлено.

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