Водитель на ЗСД внезапно решил повернуть на съезд и поймал ехавший прямо мотоцикл

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Серьезная авария с мотоциклистом произошла на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 23 августа. Обстоятельства ее довольно тривиальны для магистралей: один из водителей в последний момент вспомнил, что ему надо на съезд. Столкновение попало на камеру видеорегистратора.

В 11 часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на ЗСД у съезда на Краснопутиловскую улицу в южном направлении автомобиль Skoda Octavia наехал на мотоциклиста, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что мотоциклист ехал прямо в левом ряду, когда водитель легкового автомобиля справа начал резко перестраиваться влево на съезд. От удара байк отбросило в сторону, а мотоциклиста выкинуло из седла.