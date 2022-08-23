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    Петербуржцы в июле катались на электричках больше, чем до пандемии

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    Северо-Западная пригородная пассажирская компания в июле 2022 года побила собственный рекорд по перевозкам пассажиров пригородными электричками. Каждый день они перевозили почти триста тысяч человек.

    В июле пригородные поезда перевезли 8,8 миллиона человек. Это превышает даже уровень допандемийного 2019 года — на 2 %, сообщает 23 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В среднем электричками пользовались 283 тысячи человек в сутки, а в пиковые дни число пассажиров достигало 357 тысяч человек.

    Июльский пассажирооборот тоже побил рекорд, составив 377,8 пассажиро-километров. Это на 6 % больше, чем в 2019 году.

    Самыми популярными направлениями у пассажиров были Финляндское, Балтийское и Витебское. Электричками «пляжного» Финляндского направления за месяц воспользовались 3,2 миллиона человек.

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