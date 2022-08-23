Петербуржцы в июле катались на электричках больше, чем до пандемии

Северо-Западная пригородная пассажирская компания в июле 2022 года побила собственный рекорд по перевозкам пассажиров пригородными электричками. Каждый день они перевозили почти триста тысяч человек.



В июле пригородные поезда перевезли 8,8 миллиона человек. Это превышает даже уровень допандемийного 2019 года — на 2 % , сообщает 23 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В среднем электричками пользовались 283 тысячи человек в сутки, а в пиковые дни число пассажиров достигало 357 тысяч человек.