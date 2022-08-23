Петербуржцы в июле катались на электричках больше, чем до пандемии

Северо-Западная пригородная пассажирская компания в июле 2022 года побила собственный рекорд по перевозкам пассажиров пригородными электричками. Каждый день они перевозили почти триста тысяч человек.
В июле пригородные поезда перевезли 8,8 миллиона человек. Это превышает даже уровень допандемийного 2019 года — на
Июльский пассажирооборот тоже побил рекорд, составив 377,8 пассажиро-километров. Это на
Самыми популярными направлениями у пассажиров были Финляндское, Балтийское и Витебское. Электричками «пляжного» Финляндского направления за месяц воспользовались 3,2 миллиона человек.