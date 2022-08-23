Первая серия «Дома драконов» установила абсолютный рекорд просмотров на платном ТВ

Премьерную серию «Дома драконов», спин-оффа культового сериала «Игра престолов», в первые часы после релиза посмотрело 9,99 миллионов зрителей. Об этом 22 августа сообщило издание Variety.



По данным экспертов HBO, такие цифры являются абсолютным рекордом в истории телеканала. В это число входят зрители прямой трансляции, а также те, кто посмотрел сериал в записи в ночь премьеры.



Первую серию «Игры престолов», которая считается главным хитом HBO, в 2011 году посмотрело 4,2 миллиона зрителей. Премьеру восьмого и последнего сезона посмотрело на данный момент 17,9 миллионов зрителей.

