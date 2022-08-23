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    Первая серия «Дома драконов» установила абсолютный рекорд просмотров на платном ТВ

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    Премьерную серию «Дома драконов», спин-оффа культового сериала «Игра престолов», в первые часы после релиза посмотрело 9,99 миллионов зрителей. Об этом 22 августа сообщило издание Variety.

    По данным экспертов HBO, такие цифры являются абсолютным рекордом в истории телеканала. В это число входят зрители прямой трансляции, а также те, кто посмотрел сериал в записи в ночь премьеры.

    Первую серию «Игры престолов», которая считается главным хитом HBO, в 2011 году посмотрело 4,2 миллиона зрителей. Премьеру восьмого и последнего сезона посмотрело на данный момент 17,9 миллионов зрителей.

    Сериал «Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», который в свою очередь является приквелом саги «Песнь льда и огня» — литературной основы сериала «Игра престолов». Действие в нем происходит за 200 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает кровавую историю Дома Таргариенов. Сюжет сериала построен на борьбе двух ветвей рода, которая началась после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси), поддержанная партией «черных», и принц Эйгон Таргариен, которого сыграет Мэтт Смит, поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили о своих правах на Железный трон.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, чем приквел «Игры престолов» проигрывает культовому сериалу.

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