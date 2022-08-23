По ком звонит колокол. Власти Томска придумали необычный способ оповещать жителей о ЧС

Власти Томска собираются оповещать местных жителей о чрезвычайных ситуациях при помощи церковных колоколов на фоне недостатка финансирования и в случае отключения электричества. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.
«Система оповещения населения в Томске <...> [работает] через автоматизированное рабочее место оперативного дежурного ЕДДС, звуковое оборудование в местах массового скопления людей, а также громкоговорители на спецавтомобилях УМВД, — цитирует и.о. главы города 23 августа РИА Томск. — В случае отсутствия электроснабжения для этих способов оповещения у нас достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов храмов и соборов».
Агентство «Тайга. Инфо» при этом ссылается на главу областного департамента защиты населения Сергея Лукина, который заявил, что из-за недостатка финансирования в Томске складывается сложная ситуация с оповещением населения в случае ЧС.
По данным информагентства, проект усовершенствования системы оповещения в Томске был разработан ещё в 2014 году. После перерасчёта три года назад он подорожал до 201 млн рублей. При этом деньги на реформирование системы оповещения из регионального бюджета не выделяются.