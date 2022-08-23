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    На Гражданском ограничат движение до конца года, на Кораблестроителей — до следующей осени

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    Работы на коммуникациях и дорожный ремонт с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в шести районах Петербурга: Василеостровском, Калининском, Курортном, Московском, Петродворцовом и Пушкинском. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    На Васильевском острове до 3 октября 2022 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Малому проспекту В.О. у 18–19-й линий В.О. А до 3 октября 2023 года для реконструкции тепловой сети ограничат движение по улице Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы.

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    В Калининском районе до 23 декабря будет ограничено движение по Гражданскому проспекту на участке от проспекта Непокоренных до проспекта Науки, включая перекрестки. Там будут устанавливать опоры контактной сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Дорожный ремонт добавит еще ограничений в Зеленогорске. С 25 по 26 августа там перекроют проезд по улице Единства и Длинной улице у проспекта Ленина. Напомним, что до 25 августа там закрывают еще несколько улиц.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Московском районе для реконструкции теплосети до 22 ноября перекроют движение по Штурманской улице от Взлетной улицы до улицы Пилотов и ограничат — по улице Пилотов у Штурманской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Стрельне водителей потеснят для строительства водопровода. До 30 августа там ограничат проезд по Старо-Нарвскому шоссе от Заводской улицы до Детской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Шушарах будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим до 21 сентября ограничивается движение транспорта по Сарицкой улице от Усть-Славянского шоссе до Переведенской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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