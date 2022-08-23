На Гражданском ограничат движение до конца года, на Кораблестроителей — до следующей осени

Работы на коммуникациях и дорожный ремонт с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в шести районах Петербурга: Василеостровском, Калининском, Курортном, Московском, Петродворцовом и Пушкинском. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
На Васильевском острове до 3 октября 2022 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Малому проспекту В.О. у 18–19-й линий В.О. А до 3 октября 2023 года для реконструкции тепловой сети ограничат движение по улице Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы.
В Калининском районе до 23 декабря будет ограничено движение по Гражданскому проспекту на участке от проспекта Непокоренных до проспекта Науки, включая перекрестки. Там будут устанавливать опоры контактной сети.
Дорожный ремонт добавит еще ограничений в Зеленогорске. С 25 по 26 августа там перекроют проезд по улице Единства и Длинной улице у проспекта Ленина. Напомним, что до 25 августа там закрывают еще несколько улиц.
В Московском районе для реконструкции теплосети до 22 ноября перекроют движение по Штурманской улице от Взлетной улицы до улицы Пилотов и ограничат — по улице Пилотов у Штурманской улицы.
В Стрельне водителей потеснят для строительства водопровода. До 30 августа там ограничат проезд по Старо-Нарвскому шоссе от Заводской улицы до Детской улицы.
А в Шушарах будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим до 21 сентября ограничивается движение транспорта по Сарицкой улице от Усть-Славянского шоссе до Переведенской улицы.