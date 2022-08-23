На Гражданском ограничат движение до конца года, на Кораблестроителей — до следующей осени

Работы на коммуникациях и дорожный ремонт с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в шести районах Петербурга: Василеостровском, Калининском, Курортном, Московском, Петродворцовом и Пушкинском. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



На Васильевском острове до 3 октября 2022 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Малому проспекту В.О. у 18–19-й линий В.О. А до 3 октября 2023 года для реконструкции тепловой сети ограничат движение по улице Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы.