Шафировский ограничат на месяц для прокладки сетей, а улицы в Зеленогорске уходят на ремонт

Новые ограничения движения в ближайшие три дня, с 22 по 24 августа, ждут водителей в четырех районах Петербурга. Схему проезда изменят на Шафировском проспекте и в нескольких пригородах: Зеленогорске, Стрельне, Пушкине и Ломоносове.



С 23 августа по 19 сентября ограничат движение транспорта у дома 24 по Шафировскому проспекту. Там будут прокладывать инженерные сети.