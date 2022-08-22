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    Шафировский ограничат на месяц для прокладки сетей, а улицы в Зеленогорске уходят на ремонт

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    Новые ограничения движения в ближайшие три дня, с 22 по 24 августа, ждут водителей в четырех районах Петербурга. Схему проезда изменят на Шафировском проспекте и в нескольких пригородах: Зеленогорске, Стрельне, Пушкине и Ломоносове.

    С 23 августа по 19 сентября ограничат движение транспорта у дома 24 по Шафировскому проспекту. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Зеленогорске начинается ремонт дорожного покрытия. В связи с этим для проезда закроют:

    • с 22 по 23 августа — Кривоносовскую улицу у проспекта Ленина;
    • с 24 по 25 августа — улицу Героев у проспекта Ленина.

    По двум участкам проспекта Ленина проезд будет ограничен:

    • с 22 по 24 августа — от Вокзальной улицы до улицы Героев:
    • с 24 по 28 августа — от улицы Героев до Пухтоловской дороги.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 23 августа по 12 сентября для прокладки водопровода ограничат движение по Портовой улице в Стрельне на участке от Выставочной улицы до Финского залива.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Ломоносове с 23 по 25 августа перекроют проезд у дома 1 по улице Механизаторов. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 24 августа по 26 сентября из-за ремонта дороги меняется схема движения в Пушкине. Там перекроют проезд по Академическому проспекту в направлении от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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