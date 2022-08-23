Двадцать тонн мандаринов увез из порта в Петербурге житель Москвы, но продать не успел

Поиск перевозчика груза мандаринов через мессенджер чуть не оставил владельца с пустыми руками.



20 тонн фруктов прибыли из-за границы в морской порт Петербурга, чтобы дальше проследовать в одну из среднеазиатских стран, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 23 августа. Собственник попытался сэкономить и найти перевозчика через мессенджер. На предложение откликнулся 56-летний безработный житель Москвы.



Он, по версии следствия, арендовал в одной из транспортных компаний Петербурга грузовой автомобиль. Водителю же дал не адрес назначения владельца, а свой в Москве.

