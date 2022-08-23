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    Двадцать тонн мандаринов увез из порта в Петербурге житель Москвы, но продать не успел

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    Поиск перевозчика груза мандаринов через мессенджер чуть не оставил владельца с пустыми руками.

    20 тонн фруктов прибыли из-за границы в морской порт Петербурга, чтобы дальше проследовать в одну из среднеазиатских стран, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 23 августа. Собственник попытался сэкономить и найти перевозчика через мессенджер. На предложение откликнулся 56-летний безработный житель Москвы.

    Он, по версии следствия, арендовал в одной из транспортных компаний Петербурга грузовой автомобиль. Водителю же дал не адрес назначения владельца, а свой в Москве.

    Однако во время разгрузки мандаринов в столице был задержан.

    Стоимость груза пострадавший оценил в 632 тысячи рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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