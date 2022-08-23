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    Петербургским первоклассникам бесплатно покажут «Буку» и «Суворова»

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    В Петербурге первоклассники будут весь сентябрь бесплатно ходить в кино. Киноакцию «ПервоКлассный выходной» приурочат ко Дню знаний.

    Как сообщил 23 августа в своём телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, каждые субботу и воскресенье с 1 по 25 сентября в 43 кинотеатрах города будут проходить бесплатные сеансы для первоклассников. Детям покажут премьеры этого года — мультфильмы «Суворов: Великое путешествие» и «Бука. Моё любимое чудище», а также художественный фильм «Мой папа — Вождь».

    В Смольном рассчитывают, что вместе с сопровождающими кинотеатры в рамках акции посетят 140 тысяч человек.

    Ранее «Фонтанка» писала, что из-за запрета канадской компании IMAX на использование своего формата в РФ нельзя будет показывать даже российское кино.

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