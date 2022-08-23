Старт продаж Niva Travel 2022 запланирован на 28 августа, цена — почти миллион

Официальный старт продаж обновлённой Lada Niva Travel намечен на 28 августа, сообщает 23 августа ТАСС со ссылкой на крупных дилеров «АвтоВАЗа».



По их данным, рекомендованная розничная цена на модель составляет 998 тысяч рублей — почти на 200 тысяч больше, чем на «младшую» модель — Niva Legend. Повысить цену может дополнительное оборудование: парктроники, фаркоп, противотуманные фары и т. п.



До дилерских центров автомобиль доберется, предположительно, в начале сентября. Осенью дилеры ждут сезонное повышение спроса на модель.

