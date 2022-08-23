Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»

Футбольный клуб «Адана Демирспор», игроком которого является российский нападающий Артем Дзюба, со счетом 2:4 потерпел поражение от «Фенербахче» в гостевом матче третьего тура чемпионата Турции.
Россиянин, для которого этот матч был дебютным в составе нового клуба, стал автором одного из голов: он нанес точный удар на 66-й минуте. Дзюба (ему 22 августа исполнилось 34 года) вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте, пишет »Интерфакс».
Поражение «Адана Демирспор» стало первым в чемпионате Турции, до этого команда выиграла два матча.
Дзюба перешел в турецкий клуб 18 августа на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был петербургский «Зенит», в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России.