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    Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»

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    Футбольный клуб «Адана Демирспор», игроком которого является российский нападающий Артем Дзюба, со счетом 2:4 потерпел поражение от «Фенербахче» в гостевом матче третьего тура чемпионата Турции.

    Россиянин, для которого этот матч был дебютным в составе нового клуба, стал автором одного из голов: он нанес точный удар на 66-й минуте. Дзюба (ему 22 августа исполнилось 34 года) вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте, пишет »Интерфакс».

    Поражение «Адана Демирспор» стало первым в чемпионате Турции, до этого команда выиграла два матча.

    Дзюба перешел в турецкий клуб 18 августа на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был петербургский «Зенит», в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России.

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

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