Водитель самоката попал в больницу после ДТП в центре Петербурга. Он усомнился, что виновного найдут

Самокатчик, который пострадал в ДТП на набережной реки Фонтанки в минувшую пятницу, находится в больнице. Молодой человек переживает, что поступок водителя останется безнаказанным — за четыре дня ему ни разу не позвонили из полиции.
Сейчас 21-летний Тимофей находится в НИИ им. Джанелидзе с гипсом. Врачи решили обездвижить руку до операции, которую собираются провести на неделе. Об этом горожанин рассказал 22 августа в беседе с корреспондентом «Фонтанки».
«Во время аварии я защищал голову, упал на плечо и переломал ключицу. Сейчас я в гипсе. Правая рука полностью обездвижена до операции, чтобы не тревожить перелом. Я могу двигать лишь кистью кое-как. Но в целом чувствую себя нормально», — поделился молодой человек.
По словам Тимофея, вечером 19 августа он ехал в сторону Летнего сада по велосипедной полосе на набережной реки Фонтанки. Начав движение по Невскому проспекту, он увидел автомобиль, а спустя несколько мгновений уже катился по его капоту.
«На некоторых фотографиях, сделанных после аварии, видно, что водитель оказался на велодорожке. Я хотел проехать прямо, а он поворачивал на Невский направо и не включил поворотник», — добавил горожанин.
Случившееся ДТП, по словам Тимофея, первое в его жизни. Внезапная боль отодвинула на задний план мысли о том, что контактные данные водителя стоит запомнить или записать.
«Я сидел на асфальте и ничего не мог сделать. Мне было даже не встать. Скорая меня осмотрела, полиция взяла контактные данные, а потом меня увезли в больницу. За четыре дня мне никто ни разу не позвонил», — рассказал пострадавший.
Тимофей попытался выйти на водителя машины, разглядывая фотографии, опубликованные СМИ, но к успеху это не привело. Сейчас он ждёт звонка от правоохранителей, а если тишина продлится, намерен самостоятельно напомнить им о случившемся.
«Фонтанка» писала, что вечером 19 августа в центре Петербурга сбили человека на самокате. Очевидцы предположили, что пострадала девушка. Впоследствии в Главке уточнили, что на набережной реки Фонтанки «Киа» под управлением 29-летнего мужчины наехала на 21-летнего молодого человека, после чего его госпитализировали.