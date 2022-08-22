В Петербурге и Ленобласти постучались к вероятным изготовителям детского порно. Третьего взяли в Москве

Следственный комитет России
Троица лежала «мордой в пол» после визита СОБРа в разных регионах России. Правоохранителям не понравился нездоровый режиссерский опыт.
Как рассказали 22 августа в пресс-службе Следственного комитета, в Петербурге была пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой предположительно снимали детское порно.
Трое мужчин, один из которых раньше работал в органах опеки, были задержаны в Петербурге, Ленобласти и Москве. «Подозреваемые вступили в сговор, направленный на изготовление и дальнейшее распространение порнографических материалов с использованием несовершеннолетних», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 242, ст. 242.2 УК РФ. Задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.