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    Самолет из Орска не долетел до Петербурга. Возникли проблемы с крылом

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    Самолет авиакомпании «Россия», отправившийся из Орска в Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Сработал датчик исправности механизации крыла.

    Пассажиров отправят в Петербург резервным бортом Superjet 100, сообщили 22 августа «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании. Вылет самолета был назначен на 17:00, ожидается же он в 23:00.

    Как рассказал «Фонтанке» очевидец, самолет кружил над Орском больше часа. Представители «России» отмечают, что резервный борт вылетел из Пулково после 16:45, а первый самолет приземлился в пункте вылета в 17:05.

    «Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, напитки и горячее питание. В случае увеличения задержки рейса пассажирам будет предоставлено размещение в отеле», — добавили в авиакомпании.

    Несколько дней назад самолет из Петербурга в Екатеринбург несколько часов кружил над Ладогой из-за той же неисправности.

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