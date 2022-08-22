Самолет из Орска не долетел до Петербурга. Возникли проблемы с крылом

Самолет авиакомпании «Россия», отправившийся из Орска в Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Сработал датчик исправности механизации крыла.



Пассажиров отправят в Петербург резервным бортом Superjet 100, сообщили 22 августа «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании. Вылет самолета был назначен на 17:00, ожидается же он в 23:00.



Как рассказал «Фонтанке» очевидец, самолет кружил над Орском больше часа. Представители «России» отмечают, что резервный борт вылетел из Пулково после 16:45, а первый самолет приземлился в пункте вылета в 17:05.

