Самолет из Петербурга в Екатеринбург два часа кружил над Ладогой

Как следует из данных сервиса flightradar, рейс FV 6417 в Екатеринбург вылетел из Пулково в полдень 17 августа, но воздушное пространство Ленинградской области борт не покинул. В пресс-службе «России» «Фонтанке» уточнили, что командиром самолёта совместно с техслужбой авиакомпании принято решение вернуться в петербургский аэропорт.

Пулково готовится к внештатной встрече рейса авиакомпании «Россия», вылетевшего из петербургского аэропорта в Екатеринбург два часа назад.

«Воздушное судно управляется штатно, аварийная посадка авиакомпанией не объявлялась. По стандартам работы аэропорта в таких случаях, в Пулково была объявлена готовность к нештатной встрече воздушного судна. Посадка запланирована после 13:50», — рассказали в АК «Россия».

По информации на 14:26, самолёт приземлился в Пулково. Там пассажиров уже ждёт резервный лайнер, который доставит их в Екатеринбург.