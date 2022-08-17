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    Самолет из Петербурга в Екатеринбург два часа кружил над Ладогой

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    8 комментариев

    фрагмент трансляции / flightradar24.com

    Пулково готовится к внештатной встрече рейса авиакомпании «Россия», вылетевшего из петербургского аэропорта в Екатеринбург два часа назад.

    Как следует из данных сервиса flightradar, рейс FV 6417 в Екатеринбург вылетел из Пулково в полдень 17 августа, но воздушное пространство Ленинградской области борт не покинул. В пресс-службе «России» «Фонтанке» уточнили, что командиром самолёта совместно с техслужбой авиакомпании принято решение вернуться в петербургский аэропорт.

    Причиной стала некорректная работа датчика механизации крыла.

    «Воздушное судно управляется штатно, аварийная посадка авиакомпанией не объявлялась. По стандартам работы аэропорта в таких случаях, в Пулково была объявлена готовность к нештатной встрече воздушного судна. Посадка запланирована после 13:50», — рассказали в АК «Россия».

    По информации на 14:26, самолёт приземлился в Пулково. Там пассажиров уже ждёт резервный лайнер, который доставит их в Екатеринбург.

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    Комментарии 8

    ***_12317 Авг 2022 в 14:57
    На прошлой неделе этот же рейс сел в Шереметьево. Тоже Сверхструй.
    +0−0
    27636075817 Авг 2022 в 14:37
    Это же абсолютно новый борт. 320 neo. Я им на Пасху в Екатеринбург летал.
    +0−1
    nalchik1117 Авг 2022 в 14:31
    Понеслась душа в рай. Что-то много в последнее время авиапроьлем стало в прессе освещаться. Детали уже кончились, что ли?
    +0−0
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