Флаги на тысячи «квадратов», флайбордисты и вручение паспортов. Как в Петербурге и Ленобласти празднуют День государственного флага

В День 31-летия государственного флага России в соцсетях появились фотографии и видео того, как отмечали этот праздник в Петербурге и Ленинградской области. «Волонтеры Победы» Петербурга подняли российский флаг в виде «Медного всадника» на Дворцовой площади.

На Оборонной улице в Мурино, где находится плац областного ГУ МЧС, устроили масштабную акцию — с триколором на 2 400 квадратных метров.



В Петербурге на Московской площади молодогвардейцы и члены «Волонтерской роты боевого братства» встали с бело-сине-красными шариками и выстроили себя в карту России.

В Александровском саду, рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, прошел концерт, во время которого вручали паспорта молодым петербуржцам.

В Кировском районе Петербурга на спортивной площадке «Кировский» собрали флаг России из зонтиков, провели мастер-класс по пауэрлифтингу и викторину по «Истории российского триколора».

Отпраздновали День флага и на петербургской дамбе. Судя по фотографии, несколько десятков человек развернули большой флаг на территории КЗС Петербурга.

В Выборге ездили с российским флагом на водных скутерах, а вертолет пронес флаг над городом. Еще напротив Выборгского замка профессиональные флайбордисты с российским флагом на груди показывали трюки.



Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с самого утра поздравил петербуржцев с днем государственного флага России. «Он олицетворяет суверенитет государства, его историческую преемственность. И неважно — кто мы по национальности, профессии и образованию. Все мы — экипаж могучего и непотопляемого корабля под названием Россия», — говорится на его странице во «ВКонтакте».



Также глава города опубликовал видеоролик с молодым людьми, которые называют свои национальности и показывают флаг России около Казанского собора.

Также сегодня в 20:22 пройдет праздничный концерт «Три цвета российского стяга». Перед сценой обещают развернуть огромное полотно российского флага. На концерте выступят: солист Мариинского театра Василий Герелло, бессменный лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, шоу-оркестр Street Band, хор «Перезвоны» и другие.

Кроме того, Дворцовый мост раскрасят в бело-сине-красные цвета в День российского флага. Праздничное оформление будет включено с 20:50 до 23:59. А Лахта Центр будет гореть в цветах флага России с 20:00 до пяти часов утра.

Напомним, в середине августа природа необычно раскрасила небо около «Газпром Арены» и Лахта Центра — супервидовая вэб-камера запечатлела небо в цветах российского триколора.

