Лесные пожары под Рязанью тушат почти 9 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что численность группировки, участвующей в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тысяч человек. Об этом глава города сказал 22 августа в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.
По словам Собянина, туда отправили 200 дополнительных единиц техники. Смог в столице, добавил он, будет уменьшаться по мере тушения огня.
Несмотря на то что в Рязанскую область направили большое количество вертолётов и техники, пожар разгорается. Мэр столицы считает важным в первую очередь спасти рязанские деревни, сегодня огонь находился буквально в 1–2 км от них.
Ранее в понедельник в московском комплексе городского хозяйства сообщали, что из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания ночью и ранним утром в отдельных районах ощущался более сильный запах гари.
Сейчас режим ЧС действует в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области. Огонь прошёл площадь, которая составила около 8,6 тыс. га, площадь активного горения — 146 га.
Накануне «Фонтанка» писала, что тушение пожаров в Рязанской области продолжается. Из-за ухудшения погодных условий врио главы региона Павел Малков принял решение об эвакуации жителей двух населённых пунктов — посёлка Деулино и деревни Ольгино.