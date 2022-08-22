Лесные пожары под Рязанью тушат почти 9 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что численность группировки, участвующей в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тысяч человек. Об этом глава города сказал 22 августа в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.



По словам Собянина, туда отправили 200 дополнительных единиц техники. Смог в столице, добавил он, будет уменьшаться по мере тушения огня.



Несмотря на то что в Рязанскую область направили большое количество вертолётов и техники, пожар разгорается. Мэр столицы считает важным в первую очередь спасти рязанские деревни, сегодня огонь находился буквально в 1–2 км от них.

