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    Из-за горящих лесов под Рязанью эвакуируют людей. Показываем пожары, дымом которых заволокло Москву

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    отдел по связям c общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»

    В Рязанской области продолжается тушение пожаров, дым от которых добрался до Москвы. На борьбу с огнем брошены все силы, в том числе из столицы. Об этом 21 августа сообщил врио главы региона Павел Малков.

    «В область стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов. Работают 7 тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), 10 вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тыс.тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек», — написал Малков в своем Telegram-канале.

    В связи с ухудшением погодных условий глава региона также принял решение об эвакуации жителей двух населенных пунктов — поселка Деулино и деревни Ольгино. Люди могут уехать на своих машинах или воспользоваться предоставленными автобусами.

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