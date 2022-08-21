Из-за горящих лесов под Рязанью эвакуируют людей. Показываем пожары, дымом которых заволокло Москву

В Рязанской области продолжается тушение пожаров, дым от которых добрался до Москвы. На борьбу с огнем брошены все силы, в том числе из столицы. Об этом 21 августа сообщил врио главы региона Павел Малков.



«В область стянуты беспрецедентные ресурсы из Москвы и других регионов. Работают 7 тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200), 10 вертолетов. Уже совершено свыше 450 вылетов, на горящий лес сброшено более 3,5 тыс.тонн воды. Продолжают прибывать дополнительные силы, к вечеру на ликвидации огня будут задействованы почти 900 человек», — написал Малков в своем Telegram-канале.