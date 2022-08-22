В Петербурге на 2,5 млн оштрафовали заведующую детсада, которая пугала подчинённых увольнением

Красногвардейский райсуд Петербурга оштрафовал заведующую детского сада Аллу Щур, которая обогатилась на страхе подчиненных остаться без места. Премии, которые на бумагах она выплачивала работникам, в действительности уходили ей в карман.
Хитрая схема реализовывалась в детском саду №34 в течение нескольких лет. Об этом 22 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Так, в период с февраля 2019-го по апрель 2021-го Щур приказала двум бухгалтерам выплачивать ей крупную премию, несмотря на то, что её размер превышал ограничения, установленные районной администрацией. Откреститься было сложно — начальница заявила, что за отказ им грозит увольнение.
Запугивание подействовало и в случае с воспитательницей, которая с мая по декабрь 2020 года платила ей деньги «за обеспечение выплаты при работе ежемесячных премий и иных стимулирующих выплат».
В августе того же года начальница обратила внимание на медсестру. С помощью излюбленного и эффективного средства Щур добилась заключения с ней трудового договора, по которому женщина якобы принималась на должность уборщицы на 0,25 ставки. Впоследствии заведующая издала приказ о выплате ей премии, которая в день поступления передавались Щур.
Несколько аналогичных эпизодов мошенничества пришлись на декабрь 2020 года, когда начальница выписывала денежное поощрение бухгалтеру и забирала все деньги.
Общая сумма ущерба составила приблизительно 1,8 млн рублей.
Аллу Щур признали виновной в трёх эпизодах по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), двух эпизодах пятой части 290 статьи УК РФ («Получение взятки»), а также в преступлении, предусмотренном третьей частью 160 статьи УК РФ («Присвоение или растрата). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей.