    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 24

    4 м/с, южн

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    ТЕМА ДНЯ

    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Петербурге на 2,5 млн оштрафовали заведующую детсада, которая пугала подчинённых увольнением

    966
    1 комментарий

    Красногвардейский райсуд Петербурга оштрафовал заведующую детского сада Аллу Щур, которая обогатилась на страхе подчиненных остаться без места. Премии, которые на бумагах она выплачивала работникам, в действительности уходили ей в карман.

    Хитрая схема реализовывалась в детском саду №34 в течение нескольких лет. Об этом 22 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Так, в период с февраля 2019-го по апрель 2021-го Щур приказала двум бухгалтерам выплачивать ей крупную премию, несмотря на то, что её размер превышал ограничения, установленные районной администрацией. Откреститься было сложно — начальница заявила, что за отказ им грозит увольнение.

    Запугивание подействовало и в случае с воспитательницей, которая с мая по декабрь 2020 года платила ей деньги «за обеспечение выплаты при работе ежемесячных премий и иных стимулирующих выплат».

    В августе того же года начальница обратила внимание на медсестру. С помощью излюбленного и эффективного средства Щур добилась заключения с ней трудового договора, по которому женщина якобы принималась на должность уборщицы на 0,25 ставки. Впоследствии заведующая издала приказ о выплате ей премии, которая в день поступления передавались Щур.

    Несколько аналогичных эпизодов мошенничества пришлись на декабрь 2020 года, когда начальница выписывала денежное поощрение бухгалтеру и забирала все деньги.

    Общая сумма ущерба составила приблизительно 1,8 млн рублей.

    Аллу Щур признали виновной в трёх эпизодах по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), двух эпизодах пятой части 290 статьи УК РФ («Получение взятки»), а также в преступлении, предусмотренном третьей частью 160 статьи УК РФ («Присвоение или растрата). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close