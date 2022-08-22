В Петербурге на 2,5 млн оштрафовали заведующую детсада, которая пугала подчинённых увольнением

Красногвардейский райсуд Петербурга оштрафовал заведующую детского сада Аллу Щур, которая обогатилась на страхе подчиненных остаться без места. Премии, которые на бумагах она выплачивала работникам, в действительности уходили ей в карман.



Хитрая схема реализовывалась в детском саду №34 в течение нескольких лет. Об этом 22 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Так, в период с февраля 2019-го по апрель 2021-го Щур приказала двум бухгалтерам выплачивать ей крупную премию, несмотря на то, что её размер превышал ограничения, установленные районной администрацией. Откреститься было сложно — начальница заявила, что за отказ им грозит увольнение.

