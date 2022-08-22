Десять тысяч кубов воды, чтобы каблук не провалился в асфальт. Комблаг рассказал, как Петербург спасали от жары

На прошедшей неделе, с 15 по 21 августа, петербургские дороги пришлось спасать от аномальной жары. Чтобы асфальт не размяк, его поливали водой. Заодно живительной влаги досталось ближайшим газонам и кустам.
На полив дорог на минувшей неделе в Петербурге израсходовали на 10 тысяч кубометров воды больше обычного, сообщает 22 августа пресс-служба городского комитета по благоустройству. Когда температура воздуха подбирается к 30 градусам, асфальт теряет твердость и на нем могут оставить отпечатки и каблуки, и колеса автомобилей, отмечают в ведомстве. Поэтому дорожным службам приходилось интенсивнее орошать проезжую часть и тротуары. В результате за неделю израсходовали 48 тысяч кубометров воды.
«В основном дорожные предприятия сейчас занимаются орошением дорог. То есть поднимают струи вверх, чтобы не только охладить асфальт, но и захватить ближайшие зеленые насаждения. В свою очередь, садовники продолжали поливать новые посадки, цветники, экспериментальные газоны, кашпо и вазоны», — отмечают в комитете.
Также из города вывезли 1200 кубометров мусора и 1200 тонн смёта с дорог, а для мытья улиц израсходовали 14 тысяч литров шампуня. Жара повыгоняла горожан в сады и парки, но хоть и отдыхали на минувшей неделе в них больше, мусорили меньше: с территорий зеленых насаждений вывезли 1500 кубометров мусора, а неделей ранее — 1600 кубов.
В понедельник, 22 августа, петербургские улицы убирают 483 машины дорожных предприятий и 850 дворников. В садах, скверах и парках работают 264 единицы техники и 968 садовников.
«Фонтанка» рассказывала, как на прошлой неделе поливальная машина охлаждала не только дороги, но и радостных петербуржцев. Яркие и освежающие фото смотрите здесь.