Десять тысяч кубов воды, чтобы каблук не провалился в асфальт. Комблаг рассказал, как Петербург спасали от жары

На прошедшей неделе, с 15 по 21 августа, петербургские дороги пришлось спасать от аномальной жары. Чтобы асфальт не размяк, его поливали водой. Заодно живительной влаги досталось ближайшим газонам и кустам.



На полив дорог на минувшей неделе в Петербурге израсходовали на 10 тысяч кубометров воды больше обычного, сообщает 22 августа пресс-служба городского комитета по благоустройству. Когда температура воздуха подбирается к 30 градусам, асфальт теряет твердость и на нем могут оставить отпечатки и каблуки, и колеса автомобилей, отмечают в ведомстве. Поэтому дорожным службам приходилось интенсивнее орошать проезжую часть и тротуары. В результате за неделю израсходовали 48 тысяч кубометров воды.