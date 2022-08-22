«Паровозик» с автобусом собрался на Мурманском шоссе под Петербургом. Есть пострадавший

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Междугородний автобус попал в массовое ДТП на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти утром 22 августа. Одному человеку потребовалась помощь медиков.
Около 11:45 поступило сообщение о ДТП на 14-м километре трассы Р-21 «Кола», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там столкнулись попутные автобус
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В результате ДТП пострадал один человек, добавили в дорожном управлении. По информации 47News, травмы получил водитель одной из легковых машин.