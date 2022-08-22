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    «Паровозик» с автобусом собрался на Мурманском шоссе под Петербургом. Есть пострадавший

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Междугородний автобус попал в массовое ДТП на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти утром 22 августа. Одному человеку потребовалась помощь медиков.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Около 11:45 поступило сообщение о ДТП на 14-м километре трассы Р-21 «Кола», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там столкнулись попутные автобус № 565 и легковой автомобиль. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что авария случилась в 300 метрах от КАД в направлении Мурманска. По данным 47News, там собрался «паровозик» из автомобилей Hyundai Solaris, Ford Focus и Nissan и автобуса, последний стал замыкающим.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В результате ДТП пострадал один человек, добавили в дорожном управлении. По информации 47News, травмы получил водитель одной из легковых машин.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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