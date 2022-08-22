Издание TJ заявило о своем закрытии. У читателей осталось еще три недели попрощаться

Сокращение финансирования после блокировки Роскомнадзора за распространение фейков о российской армии привело TJ к закрытию.
Об этом издание сообщает 22 августа. В открытом письме редакция сообщает, что для читателей останется архив публикаций.
«Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта», — отмечается в сообщении TJ.
Редакция пыталась пойти по пути сокращения штата и расходов в надежде, что ситуация начнет исправляться. Но этого не произошло.
«TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакцию проекта и всю команду «Комитета» всегда драйвили охват нашего вещания и крутое сообщество. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц», — говорится в редакционном письме.
Проект закроется 10 сентября. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц.