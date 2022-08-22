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    Издание TJ заявило о своем закрытии. У читателей осталось еще три недели попрощаться

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    Сокращение финансирования после блокировки Роскомнадзора за распространение фейков о российской армии привело TJ к закрытию.

    Об этом издание сообщает 22 августа. В открытом письме редакция сообщает, что для читателей останется архив публикаций.

    «Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта», — отмечается в сообщении TJ.

    Редакция пыталась пойти по пути сокращения штата и расходов в надежде, что ситуация начнет исправляться. Но этого не произошло.

    «TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакцию проекта и всю команду «Комитета» всегда драйвили охват нашего вещания и крутое сообщество. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц», — говорится в редакционном письме.

    Проект закроется 10 сентября. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц.

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