«Мы продолжаем работу». По требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт TJournal

Роскомнадзор заблокировал сайт сетевого издания TJournal. Этого из-за «фейков о военной операции» потребовала Генеральная прокуратура.

Сайт TJ к пяти часам вечера 14 марта не доступен без VPN. Сообщение о блокировке в том числе появилось в телеграм-канале издания. Отмечается, что блокировка связана с публикациями на тему военной операции на территории Украины.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — цитирует TJ письмо от РКН.