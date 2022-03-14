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«Мы продолжаем работу». По требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт TJournal

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Роскомнадзор заблокировал сайт сетевого издания TJournal. Этого из-за «фейков о военной операции» потребовала Генеральная прокуратура.

Сайт TJ к пяти часам вечера 14 марта не доступен без VPN. Сообщение о блокировке в том числе появилось в телеграм-канале издания. Отмечается, что блокировка связана с публикациями на тему военной операции на территории Украины.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — цитирует TJ письмо от РКН.

«Мы продолжаем работу», — отметили в TJ.

В соответствующем реестре на сайте Роскомнадзора издания пока нет.

TJ основан в 2011 году. Издание специализируется на соцсетях, гаджетах и в том числе позиционирует себя как блог-платформа.

Ранее с такой же мотивировкой был заблокирован сайт петербургского издания «Бумага».

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Комментарии (2)

Klaus_Nesanta
спасибо роскомнадзору за рекламу, с интересом просмотрел некоторые новости на заблокированном ресурсе, раньше не знал про такой
Денеб
Роскомпозор трудится, не покладая рук.....
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