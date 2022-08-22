Роскомнадзор просит книжный союз не распространять книги о ЛГБТ «в рамках саморегулирования отрасли»

Роскомнадзор обратился к Российскому книжному союзу с просьбой «исключить» из продажи книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения. Об этом 22 августа сообщило агентство ТАСС.
Сейчас в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ-отношений, но только среди несовершеннолетних. Роскомнадзор предложил книжному союзу избавиться от всей ЛГБТ-литературы «в рамках саморегулирования книжной отрасли», сказано в обращении. В дальнейшем, полагают в ведомстве, будет принят соответствующий закон.
«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Ранее проект таких изменений обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу», — цитирует ТАСС обращение Роскомнадзора.
Как рассказывала «Фонтанка», новый законопроект, который сейчас рассматривают депутаты, запрещает отрицать семейные ценности и пропагандировать нетрадиционные отношения в кино, СМИ и в Интернете.
Издательство Popcorn Books 3 августа сообщило о выходе продолжения своего бестселлера про любовь вожатого и пионера «Лето в пионерском галстуке» — «О чём молчит Ласточка».