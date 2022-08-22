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    В Петербурге — аномальные пробки. Красного дорогам добавил ремонт в центре

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    Днем 22 августа дороги в Петербурге оказались загружены на 1 балл больше обычного. Особенно плотно сейчас в центре — в районе площади Восстания. Там водителей еще несколько дней будут стеснять дорожные работы.

    По данным «Яндекс.Пробок», в половине первого часа дня на Лиговском проспекте скопилась 9-балльная пробка, тогда как обычно в это время там наблюдается не больше шести баллов. Плотнее всего — на участке от Обводного канала до площади Восстания. В обратную сторону ситуация менее напряженная, и пробка тянется от улицы Жуковского. В сторону площади стоит и Невский проспект с обеих сторон, также плотно на Гончарной улице.

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    С 1 августа на площади меняют поребрики, из-за чего движение там ограничено. На пробки там автомобилисты жаловались и в выходные. Сегодня же плотность движения в районе площади почти достигла максимальных 10 баллов. «Водители стоят в пробке по 20 минут без продвижек, — рассказывает подписчик в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург». — В левом ряду даже пассажиров высаживают».

    Ограничения из-за работ, по данным ГАТИ Петербурга, должны завершиться 24 августа.

    Помимо центра, рекордная пробка днем 22 августа собралась на внешнем кольце — от Московского шоссе до виадука над железной дорогой, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Ее длина составляет 6,4 километра. Также большой затор отмечают на Новоприозерском шоссе от Токсовского шоссе до моста через Охту. Там пробка тянется на 4,9 километра, и в ней можно потерять на полчаса больше обычного.

    Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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