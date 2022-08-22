В Петербурге — аномальные пробки. Красного дорогам добавил ремонт в центре

Днем 22 августа дороги в Петербурге оказались загружены на 1 балл больше обычного. Особенно плотно сейчас в центре — в районе площади Восстания. Там водителей еще несколько дней будут стеснять дорожные работы.

По данным «Яндекс.Пробок», в половине первого часа дня на Лиговском проспекте скопилась 9-балльная пробка, тогда как обычно в это время там наблюдается не больше шести баллов. Плотнее всего — на участке от Обводного канала до площади Восстания. В обратную сторону ситуация менее напряженная, и пробка тянется от улицы Жуковского. В сторону площади стоит и Невский проспект с обеих сторон, также плотно на Гончарной улице.