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    На площади Восстания на месяц ограничат движение. Всего в ближайшие дни изменения ждут 8 районов

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    Дорожный ремонт и работы на коммуникациях изменят схему движения в восьми районах Петербурга. Новые ограничения и перекрытия вступят в силу с 30 июля по 2 августа. Большинство в августе же и закончатся, но некоторые продлятся до зимы и даже до весны, сообщает 28 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга.

    Перекрывать движение транспорта будут по следующим адресам:

    • с 30 июля по 5 августа — по 4-й линии в поселке Александровская, от улицы Труда до улицы Правды, для реконструкции водопроводной сети (объезд — по улице Труда, 5-й линии, улице Правды и 3-й линии);
    • с 1 по 7 августа — по улице Минина в Сергиево для строительства газопровода, от переулка Гастелло до Цимлянского переулка (объезд — по Волхонскому шоссе, улице Урицкого, Пушкинской улице и улице Жертв Революции);
    • с 2 августа по 16 декабря — по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина для реконструкции водопровода (объезд — по улице Бабушкина, Фарфоровой улице и улице Седова).
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    Еще по восьми адресам проезд будет ограничен.

    С 1 по 24 августа ограничат движение транспорта по площади Восстания. Там будут менять бордюрный камень. Объезд предусмотрен по 2-й Советской улице, Лиговскому проспекту, улице Жуковского и Литейному проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне установят переходную галерею на Лодейнопольской и Петрозаводской улицах. В связи с этим с 1 августа водителям там придется потесниться, а продлятся ограничения до 30 марта 2023 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 30 июля по 14 августа ограничат движение на участке улицы Дыбенко от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности, а также на перекрестках с Искровским проспектом и проспектом Большевиков. Там отремонтируют трамвайные пути.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Васильевском острове со 2 августа по 11 сентября из-за временных ограждений будет ограничен проезд по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О. до Косой линии.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за ремонта дороги с 1 августа введут ограничения по трем адресам:

    • до 4 августа — на Красносельском шоссе в Сергиево (Сергиевский путепровод);
    • до 2 сентября — на Новороссийской улице от проспекта Энгельса до улицы Карбышева;
    • до 12 сентября — на проспекте Ленина в Зеленогорске, от Приморского шоссе до Пухтоловской дороги.
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    С 2 по 20 августа движение ограничат на улице Добрая Горка в поселке Левашово (Новоселки). Там будут строить газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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