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    «Это не некролог». Федун прокомментировал свой уход из «Спартака»

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    Теперь уже бывший владелец и президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун обратился к болельщикам московской команды. Его заявление опубликовано 22 августа на официальном сайте красно-белых.

    «Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются», — заявил, в частности, Федун.

    Он также поблагодарил компанию «ЛУКОЙЛ», которая стала новым владельцем «Спартака», и отметил, что оставляет им «конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером».

    При этом бывший владелец особо подчеркнул, что «это не некролог». «Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!» — подытожил Федун.

    Леонид Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что пост президента команды может занять бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

    В понедельник, 22 августа, стало известно, что компания «ЛУКОЙЛ» выкупила 100 % акций «Спартака», а Федун покинул пост президента клуба.

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