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    ЛУКОЙЛ купил «Спартак» и убрал Федуна с поста президента клуба

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    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о выкупе 100 % акций футбольного клуба «Спартак», а также домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена». Об этом 22 августа сообщили в официальном телеграм-канале компании.

    Кроме того, Леонид Федун покинет пост президента московского «Спартака» и больше не будет принимать какое-либо участие в оперативном и стратегическом управлении клубом. При этом в ЛУКОЙЛе добавили, что высоко ценят его вклад в развитие команды.

    В то же время в официальном пресс-релизе отмечается, что система управления будет усовершенствована: ее хотят сделать более прозрачной с коллегиальным механизмом принятия решений.

    Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что пост президента клуба может занять бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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