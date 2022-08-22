ЛУКОЙЛ купил «Спартак» и убрал Федуна с поста президента клуба

Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о выкупе 100 % акций футбольного клуба «Спартак», а также домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена». Об этом 22 августа сообщили в официальном телеграм-канале компании.



Кроме того, Леонид Федун покинет пост президента московского «Спартака» и больше не будет принимать какое-либо участие в оперативном и стратегическом управлении клубом. При этом в ЛУКОЙЛе добавили, что высоко ценят его вклад в развитие команды.