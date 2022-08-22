ЛУКОЙЛ купил «Спартак» и убрал Федуна с поста президента клуба

Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о выкупе
Кроме того, Леонид Федун покинет пост президента московского «Спартака» и больше не будет принимать какое-либо участие в оперативном и стратегическом управлении клубом. При этом в ЛУКОЙЛе добавили, что высоко ценят его вклад в развитие команды.
В то же время в официальном пресс-релизе отмечается, что система управления будет усовершенствована: ее хотят сделать более прозрачной с коллегиальным механизмом принятия решений.
Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что пост президента клуба может занять бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.