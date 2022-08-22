Сын депутата, назвавший волонтеров «грязью», снялся с выборов на Урале

Сын действующего депутата думы города Асбеста Егор Александрин снял свою кандидатуру с выборов после скандала с волонтерами, которых он назвал грязью. Об этом сообщил представитель свердловского регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер, передает 22 июня РИА Новости.
Также его отец после скандала отказался от поста замглавы городского отделения партии.
Ранее в соцсетях появилось видео, где 21-летний Александрин называет волонтеров Асбестовского автоклуба «грязью», а себя — «человеком». Также молодой самовыдвиженец назвал автомобили волонтеров «ведрами» и приказал им уехать.
На произошедшее обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что в парламенте сыну депутата «делать нечего», потому что тот «заслуживает только подзатыльников».
«Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает. Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет», — сказал Бестфатер.