Гидрометцентр обещает необычно долгий бархатный сезон

Бархатный сезон, который обычно длится до конца сентября, в этом году в России будет более долгим. Этому способствует то, что вода у побережья прогрелась до высокой температуры, объяснил 22 августа ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25–26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость», — сказал Вильфанд.

