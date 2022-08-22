Гидрометцентр обещает необычно долгий бархатный сезон

Бархатный сезон, который обычно длится до конца сентября, в этом году в России будет более долгим. Этому способствует то, что вода у побережья прогрелась до высокой температуры, объяснил 22 августа ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25–26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость», — сказал Вильфанд.
В Калининградской области, по его словам, тоже «фантастически высокая температура воды» — плюс 24.
«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — отметил синоптик.
В Петербурге тем временем продолжается жаркое лето. Несмотря на облачность, воздух прогреется до 28 градусов, а в среду ожидается плюс 30.