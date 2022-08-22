Жара пока не собирается покидать Петербург. Но кое-что в погоде изменится

Жаркое лето в Петербурге продолжается. Из нового — в ближайшие дни могут пройти дожди.

Сегодня город окажется на пути тёплого атмосферного фронта, идущего с запада. «В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами, преимущественно на западе территории, пройдут небольшие дожди», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура днем составит 25–27 градусов.

В Ленобласти, по его словам, воздух прогреется до 23–28 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.



Во вторник и среду, по данным СЗ УГМС, температура будет расти (24 августа — снова до 30 градусов), и при этом вероятны кратковременные дожди.

