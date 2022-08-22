    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, южн

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    Жара не уходитСобрать ребенка в школуВ Крыму снова работа ПВООбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Жара пока не собирается покидать Петербург. Но кое-что в погоде изменится

    9386
    1 комментарий


    Жаркое лето в Петербурге продолжается. Из нового — в ближайшие дни могут пройти дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура днем составит 25–27 градусов.

    Сегодня город окажется на пути тёплого атмосферного фронта, идущего с запада. «В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами, преимущественно на западе территории, пройдут небольшие дожди», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленобласти, по его словам, воздух прогреется до 23–28 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник и среду, по данным СЗ УГМС, температура будет расти (24 августа — снова до 30 градусов), и при этом вероятны кратковременные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close