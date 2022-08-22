BBC отозвала лицензию на свой контент для России. «Кинопоиск» обеднел

На «Кинопоиске» больше нельзя посмотреть сериалы BBC «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». Доступны некоторые другие: «Мерлин», «Пустая корона», «Доктор Кто», «Тюдоры», «Убивая Еву», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и т. д.

Британская корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент для России, с этим связано исчезновение отдельных сериалов BBC Studios из российских онлайн-кинотеатров. Об этом 22 августа сообщает РБК .

В сервисе признали, что продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени и часть произведений удаляется, но есть и новинки. В целом подписной каталог непостоянен: контент меняется, что-то появляется, что-то исчезает.



Ранее «Коммерсантъ» писал, что из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года, например сериал «Друзья», «Властелин колец», «Интерстеллар», «Маска».



«Кинопоиск» — крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр в России, контролируется «Яндексом». В 2019 году «Яндекс» и BBC Studios заключили контракт, в соответствии с которым с 2020 года библиотеку «КиноПоиск HD» пополнили более 100 часов художественного контента.

