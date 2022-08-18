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    «Друзья» уходят. Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы

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    Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года: сериал «Друзья» (1994–2004), «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), «Маска» (1994) и другие. Об этом 18 августа пишет «Коммерсантъ».

    В пресс-службе онлайн-кинотеатра изданию рассказали, что исчезновение контента вызвано сложностями с продлением действующих контрактов со студиями, теперь оно «занимает больше времени». В других сервисах признают: есть риск того, что зарубежные кинопроизводители не продлят контракты на новые сроки.

    Весной мейджоры Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие компании остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам. Правда, тогда они заявляли, что старый контент не подпадает под санкции и остаётся доступным.

    «Кинопоиск» — крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр в России, контролируется «Яндексом».

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