«Друзья» уходят. Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы

Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года: сериал «Друзья» (1994–2004), «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), «Маска» (1994) и другие. Об этом 18 августа пишет «Коммерсантъ».



В пресс-службе онлайн-кинотеатра изданию рассказали, что исчезновение контента вызвано сложностями с продлением действующих контрактов со студиями, теперь оно «занимает больше времени». В других сервисах признают: есть риск того, что зарубежные кинопроизводители не продлят контракты на новые сроки.

