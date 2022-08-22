Сотрудники кемеровского СИЗО, взятые в заложники, освобождены

В городе Кемерово 22 августа освободили сотрудников СИЗО №1, которых взяли в заложники арестованные.
«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — цитирует NGS42.RU пресс-службу ГУФСИН Кузбасса.
По данным источника NGS42.RU, злоумышленники задержаны. По предварительной информации, никто не пострадал.
Вечером 21 августа во время обхода арестованные затащили в одну из камер трёх сотрудников СИЗО: двух девушек и 23-летнего мужчину. Заключённые требовали вызвать руководство ГУФСИН и представителей прокуратуры, а также предоставить им мобильную связь. Первой в ходе переговоров удалось освободить 24-летнюю сотрудницу. По данным NGS42.RU, арестанты осуждены по многим статьям, в том числе тяжким (убийство, изнасилование, разбой), среди них есть рецидивисты.
ИК-37 периодически попадает в поле зрения СМИ, напоминает издание. В 2017 и 2018 годах заключённые попытались свести счеты с жизнью, чтобы привлечь внимание к пыткам, плохому содержанию и отказам принимать у них жалобы. Проверки никаких нарушений не нашли. В ноябре 2020 года сотрудники этой колонии устроили драку в пивном магазине.